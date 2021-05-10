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«Наркоза безопасного не бывает»: Бузова ответила хейтерам после госпитализации

Вечерняя Москваиещё 7
1 час назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась своими мыслями о реакции публики на ее госпитализацию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Бузова поделилась подробностями своей госпитализации
Фото: instagram/buzova86instagram/buzova86
По словам Бузовой, после инцидента в больнице она осознала, какие люди действительно играют в ее жизни важную роль.
«В последнюю неделю я поняла, кто друг, а кто — никто в моей жизни. Кто писал, звонил и пытался помочь, а кто только раздавал комментарии в СМИ»,
— написала в Instagram телеведущая.
Бузова обратила внимание своих подписчиков на то, что «наркоза безопасного не бывает», а также возмутилась количеством негативной информации, которую распространяли люди, с которыми она «никогда в жизни не виделась». По ее мнению, многие из них готовы перейти нравственную черту ради получения «ежеминутного хайпа».
Певица поблагодарила всех, кто поддерживал ее в трудную минуту. Она сообщила, что с каждым днем чувствует себя все лучше.
В свою очередь поклонники Бузовой пожелали ей скорейшего выздоровления.
«Самое главное выздоравливай!»; «Выздоравливаем и идём дальше!»; «Все будет хорошо, главное — это наше здоровье»; «Оля, мы с тобой! Не болей больше!»
— написали они в комментариях.
Напомним, что 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позже она вышла на связь после операции, рассказав, что тяжело отходит от наркоза.
Звёзды,Ольга Бузова,
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