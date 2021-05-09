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Самойлова арендовала яхту за 60 тысяч евро в неделю

Мария Грибова
3 часа назад
Бизнесвумен Оксана Самойлова вместе с супругом рэпером Джиганом сняла яхту на Мальдивах. Кадры опубликованы в stories ее Instagram-аккаунта.
Самойлова арендовала яхту за 60 тысяч евро в неделю
Фото: @samoylovaoxana@samoylovaoxana
«Это совсем-совсем другие Мальдивы. Жить тут на лодке — это что-то просто фантастическое. У нас нереальная программа путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, ужинами и обедами на необитаемых островах»,
— поделилась Самойлова.
По сообщению Telegram-канала «Только никому», в среднем арендная плата в неделю за такую яхту составляет 60 тысяч евро. А с дополнительными услугами стоимость повысится до 90 тысяч евро.
Ранее «Рамблер» писал о том, что близкие Успенской рассказали о ее здоровье.
Звёзды,Оксана Самойлова,
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