Собчак задумалась о замене парада Победы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак порассуждала о российском праздновании Дня Победы. На своей странице в Instagram она задумалась, чем можно заменить ежегодный парад.

Собчак назвала 9 мая важной датой, но отметила, что способ празднования Дня Победы кажется ей странным. Журналистка объяснила это тем, что в день «памяти и скорби» не следует демонстрировать оружие.

Телеведущая привела в пример израильскую традицию отмечать в апреле День Катастрофы. Во время этого мероприятия жители страны вспоминают о евреях, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

«В 10 часов утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Дороги встают, затихают улицы, тормозят поезда. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это — дань памяти и скорби», — рассказала Собчак.

Она отметила, что ее друзья, однажды присутствовавшие на Дне Катастрофы, навсегда запомнили эти «сильнейшие эмоции».

«Не знаю, может, чем-то подобным заменить Парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших в этой жуткой войне», — отметила телеведущая.