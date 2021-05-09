Собчак назвала 9 мая важной датой, но отметила, что способ празднования Дня Победы кажется ей странным. Журналистка объяснила это тем, что в день «памяти и скорби» не следует демонстрировать оружие. Она также привела в пример израильскую традицию отмечать в апреле День Катастрофы: