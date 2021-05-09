«В 10 часов утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Дороги встают, затихают улицы, тормозят поезда. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это — дань памяти и скорби».
«Не знаю, может, чем-то подобным заменить Парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших в этой жуткой войне».
«Почему такое угрюмое убеждение про 9мая!? Почему вдруг этот день превратился в скорбь и печаль?! Это Праздник! Это Победа!»
«Как надоели эти сравнения. То с Германией сравнивают, то с Израилем. Отличие нашего праздника от этих стран в том, что победили мы».
«А я и за парад, как важную традицию для нашей страны и за минуту молчания в память о людях ,отдавших свои жизни, работавших в тылу, восстанавливающих страну ради мира и счастья всех нас».