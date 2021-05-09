Валерия объяснила, почему осталась без загородного дома

Певица Валерия объяснила, почему отказалась от идеи купить загородный дом несмотря на давнюю мечту. Звезда не только планировала приобрести дом, но даже нашла подходящий вариант.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Валерии, ее семья отказалась от покупки из-за того, что цены на недвижимость внезапно взлетели. В настоящее время звезда рада, что не приобрела особняк за «бешенные деньги».

— Слава богу, что мы оставили эту тему в покое. Сейчас я думаю: «Господи, как мы могли вообще этот вариант рассматривать? У нас помутнение рассудка что ли было?», — пояснила звезда.

При этом певица допускает, что может снова вернуться к решению купить загородный дом. При этом Валерия уточнила, что планирует руководствоваться принципом: «Дешево, срочно и надо брать».

Однако, памятуя о своей внучке и опасности снова оказаться на самоизоляции, Валерия все же рассматривает вариант приобретения частного дома.