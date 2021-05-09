Весь Рамблер
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На слуху: Собчак раскритиковали за слова о Параде Победы
Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
@xenia_sobchak
@xenia_sobchak
Умерла звезда сериала «Санта Барбара»
globallookpress.com
В Калифорнии умерла американская актриса и модель Тоуни Китэйн в возрасте 59 лет. Об этом РИА Новости со ссылкой на New York Times.Причина смерти актрисы не уточняется.
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«Бабе за 30, а она с мишкой»: на Бузову накинулись после поста об операции
@buzova86
Некоторое время назад телеведущая
Ольга Бузова
подтвердила информацию о госпитализации. На роликах она плакала и рассказывала, что самое страшное уже позади. А публикация Ольги с косичками и плюшевым медведем собрала множество комментариев.
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«Всегда был белой вороной»: где сейчас «человек-амфибия» Витас
globallookpress.com
Российский и украинский певец Витас – кумир 2000-х. СМИ выяснили, как он пришел к успеху и чем занимается сейчас.
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Собчак раскритиковали за предложение заменить Парад Победы
РИА Новости
Журналистка и телеведущая
Ксения Собчак
порассуждала о российском праздновании Дня Победы. А также, чем можно заменить ежегодный парад. Своими мыслями Собчак поделилась на личной странице в Instagram.
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Знаменитости, которые ушли из жизни из-за любви
globallookpress.com
Для некоторых разрыв с любимым человеком становится таким ударом, что дело доходит до самоубийства. «Рамблер» рассказал о знаменитостях, которые ушли из жизни из-за любви.
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