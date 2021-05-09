На слуху: Собчак раскритиковали за слова о Параде Победы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

В Калифорнии умерла американская актриса и модель Тоуни Китэйн в возрасте 59 лет. Об этом РИА Новости со ссылкой на New York Times.Причина смерти актрисы не уточняется.

@buzova86

Некоторое время назад телеведущая Ольга Бузова подтвердила информацию о госпитализации. На роликах она плакала и рассказывала, что самое страшное уже позади. А публикация Ольги с косичками и плюшевым медведем собрала множество комментариев.

Российский и украинский певец Витас – кумир 2000-х. СМИ выяснили, как он пришел к успеху и чем занимается сейчас.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак порассуждала о российском праздновании Дня Победы. А также, чем можно заменить ежегодный парад. Своими мыслями Собчак поделилась на личной странице в Instagram.