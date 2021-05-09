Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

На слуху: Собчак раскритиковали за слова о Параде Победы

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Собчак раскритиковали за слова о Параде Победы
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak

Умерла звезда сериала «Санта Барбара»

В Калифорнии умерла американская актриса и модель Тоуни Китэйн в возрасте 59 лет. Об этом РИА Новости со ссылкой на New York Times.Причина смерти актрисы не уточняется.

«Бабе за 30, а она с мишкой»: на Бузову накинулись после поста об операции

@buzova86
Некоторое время назад телеведущая Ольга Бузова подтвердила информацию о госпитализации. На роликах она плакала и рассказывала, что самое страшное уже позади. А публикация Ольги с косичками и плюшевым медведем собрала множество комментариев.

«Всегда был белой вороной»: где сейчас «человек-амфибия» Витас

Российский и украинский певец Витас – кумир 2000-х. СМИ выяснили, как он пришел к успеху и чем занимается сейчас.

Собчак раскритиковали за предложение заменить Парад Победы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак порассуждала о российском праздновании Дня Победы. А также, чем можно заменить ежегодный парад. Своими мыслями Собчак поделилась на личной странице в Instagram.

Знаменитости, которые ушли из жизни из-за любви

Для некоторых разрыв с любимым человеком становится таким ударом, что дело доходит до самоубийства. «Рамблер» рассказал о знаменитостях, которые ушли из жизни из-за любви.
Звёзды,Ксения Собчак,Ольга Бузова,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители