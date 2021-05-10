Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

В чулках и без юбки: 5 самых вульгарных образов звезд

Passion.ru
4 часа назад
Перья, стразы, экстремально глубокие декольте — набор, чтобы соблазнять и шокировать. Этим трюком часто пользуются селебрити, чтобы устранить конкурентов в борьбе за внимание публики. Мадонна, например, уже не первое десятилетие носит чулки в дерзкую сетку и уже не представляет свои образы без них. Ее появление в одних чулках на Billboard Music Awards в 2013-м мы запомнили надолго! Смотрим, кто перещеголял скандальную поп-королеву!
В чулках и без юбки: 5 самых вульгарных образов звезд
Фото: Passion.ruPassion.ru

Шер

Passion.ru
Шер по числу выходов в «голых» платьях перещеголяла Мадонну. Культовым стало ее появление на красной дорожке «Оскара» в 1988 в платье Bob Mackie, и на этом певица не остановилась. Чего стоит прозрачный комбез со стразами, который она выгуливала на церемонию MTV в 2011-м.

Мэрайя Кэри

Passion.ru
Лас-Вегас, 2016 год. Мэрайя Кэри решила, что все, что было в Вегасе, там и остается. На вечеринке певица появилась в будуарном корсете и чулках в сеточку — так, будто до этого играла в «бутылочку» на раздевание. Зато главное при ней — косуха, босоножки на шпильках и увесистые бриллианты на шее.

Майли Сайрус

Passion.ru
И снова церемония MTV Video Music Awards, которую Майли Сайрус в 2015-м превратила в костюмированную вечеринку. Звезда решила эпатировать — да так, чтобы ее образ трудно было затмить. Поэтому предстала в костюме соблазнительной инопланетянки, вызывающе позировала и показывала на камеру язык (и не только).

Бритни Спирс

Passion.ru
Бритни Спирс отказывается предавать амплуа дивы из 2000-х и стиль, который некогда принес ей оглушительный успех. И сейчас поп-дива исполняет странные танцы на камеру, примеряет кэтсьюты и горжетки из розовых перьев. Прозрачным ультрамини на Billboard Music Awards в 2016-м она никого не удивила — настолько всегда коротки ее наряды.

Эмбер Роуз

Passion.ru
Актриса Эмбер Роуз на красной дорожке решила сыграть роль дерзкой кошки, будто сбежавшей с шумной вечеринки где-нибудь в Амстердаме. Роуз надела дерзкое боди с бра-«пулями», латексные ботфорты, а «плохим» коллегам и зрителям решила всыпать гламурных плетей.

Карди Би

Passion.ru
Карди Би предпочла ничего не скрывать от поклонников и вышла к ним на церемонии «Грэмми» с максимально открытой душой. С каждым движением рэперша рисковала: пышный бюст так и норовил окончательно выпрыгнуть на свободу.
Звёзды,Мадонна,Майли Сайрус,Мэрайя Кэри,Бритни Спирс,passion.ru,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители