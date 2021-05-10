В чулках и без юбки: 5 самых вульгарных образов звезд

Перья, стразы, экстремально глубокие декольте — набор, чтобы соблазнять и шокировать. Этим трюком часто пользуются селебрити, чтобы устранить конкурентов в борьбе за внимание публики. Мадонна, например, уже не первое десятилетие носит чулки в дерзкую сетку и уже не представляет свои образы без них. Ее появление в одних чулках на Billboard Music Awards в 2013-м мы запомнили надолго! Смотрим, кто перещеголял скандальную поп-королеву!