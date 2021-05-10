"Раздробил мне кости": Максакова рассказала об избиениях бывшего мужа

Артистка вспомнила, как однажды муж пришел домой в нетрезвом виде и избил ее в присутствии детей:

Избиения, по словам Максаковой, продолжались три дня, пока она не сбежала. При этом от супруга досталось не только ей. Тюрин применял силу и к четырехлетнему сыну Илье, который "бросался защищать" мать. Как рассказала певица, он "отшвыривал" ребенка.