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"Раздробил мне кости": Максакова рассказала об избиениях бывшего мужа

Анна Арсеньева
4 часа назад
Певица Мария Максакова рассказала, что бывший супруг Владимир Тюрин издевался над ней и часто прибегал к насилию. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру".
"Раздробил мне кости": Максакова рассказала об избиениях бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артистка вспомнила, как однажды муж пришел домой в нетрезвом виде и избил ее в присутствии детей:
"Когда Тюрин понял, что я настроена решительно уйти от него, начался ад. Он запер меня в доме с детьми. Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму. Он долго меня мутузил, орал, что-то доказывал. Закончилось это только после того, как он сам устал".
Избиения, по словам Максаковой, продолжались три дня, пока она не сбежала. При этом от супруга досталось не только ей. Тюрин применял силу и к четырехлетнему сыну Илье, который "бросался защищать" мать. Как рассказала певица, он "отшвыривал" ребенка.
"Он кидал в нас предметы. Особенно ему нравилось наливать бутылку воды и швырять в меня, когда я держала дочь на руках. Я неоднократно думала, что он не только меня, но и ребенка убьет. И вот в таком состоянии мы провели две ночи. Он отнял все телефоны, позвонить я не могла. Дождавшись, когда он крепко уснет, я сбежала".
Ранее "Рамблер" сообщал, что у Максаковой отбирают квартиру.
Звёзды,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,
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