"Раздробил мне кости": Максакова рассказала об избиениях бывшего мужа

"Когда Тюрин понял, что я настроена решительно уйти от него, начался ад. Он запер меня в доме с детьми. Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму. Он долго меня мутузил, орал, что-то доказывал. Закончилось это только после того, как он сам устал".
"Он кидал в нас предметы. Особенно ему нравилось наливать бутылку воды и швырять в меня, когда я держала дочь на руках. Я неоднократно думала, что он не только меня, но и ребенка убьет. И вот в таком состоянии мы провели две ночи. Он отнял все телефоны, позвонить я не могла. Дождавшись, когда он крепко уснет, я сбежала".