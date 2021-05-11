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Что случилось со Светланой Светличной

New Magazineиещё 1
30 минут назад
На майских праздниках звезда “Бриллиантовой руки” угодила в больницу с инсультом. В середине апреля актрису уже госпитализировали с похожим диагнозом. Но он, по словам родственников, тогда не подтвердился. И в прошлом году артистка лежала в клинике с подозрением на инсульт.
Что случилось со Светланой Светличной
Фото: New MagazineNew Magazine
Знакомые Светличной утверждают, что она теряет память. Актриса не может вспомнить своих знакомых. Она перестала узнавать даже самых близких друзей, путается во времени. По мнению врачей это начинающаяся деменция.
Проблемы с сосудами у Светланы Афанасьевны возникли давно. По ее словам, она “слишком много курила”. Друзья актрисы полагают, что проблемы со здоровьем обострились также из-за конфликтов семье. Актриса утверждает, что сын Алексей вместе с женой Ольгой и внучкой Марией однажды пытались ее отравить. Такой вывод она сделала после того, как обнаружила в своей квартире разбитый градусник.
Некоторые коллеги тогда осудили Светличную за то, что она вынесла ссор из избы. В частности, актриса Тамара Сёмина . Она назвала поведение звезды “Бриллиантовой руки” “бессовестным, наглым и дерзким”. Ситуация осложнилась еще и тем, что Светличная в порыве гнева пообещала лишить сына наследства и отписать квартиру соседям, которые ухаживают за звездой, присматривают за ее котом, пока та в больнице.
Вероятнее всего, такая семейная ситуация и стала причиной частых госпитализаций 80-летней кинодивы. Возможно, обострение спровоцировала и травма, которую Светлана Афанасьевна получила год назад. Весной прошлого года на актрису упал осветительный прибор, а вскоре она оказалась в больнице с инсультом. 15 мая актрисе исполнится 81 год.
Звёзды,Тамара Семина,
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