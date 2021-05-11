Что случилось со Светланой Светличной

На майских праздниках звезда “Бриллиантовой руки” угодила в больницу с инсультом. В середине апреля актрису уже госпитализировали с похожим диагнозом. Но он, по словам родственников, тогда не подтвердился. И в прошлом году артистка лежала в клинике с подозрением на инсульт.

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Знакомые Светличной утверждают, что она теряет память. Актриса не может вспомнить своих знакомых. Она перестала узнавать даже самых близких друзей, путается во времени. По мнению врачей это начинающаяся деменция.

Проблемы с сосудами у Светланы Афанасьевны возникли давно. По ее словам, она “слишком много курила”. Друзья актрисы полагают, что проблемы со здоровьем обострились также из-за конфликтов семье. Актриса утверждает, что сын Алексей вместе с женой Ольгой и внучкой Марией однажды пытались ее отравить. Такой вывод она сделала после того, как обнаружила в своей квартире разбитый градусник.

Некоторые коллеги тогда осудили Светличную за то, что она вынесла ссор из избы. В частности, актриса Тамара Сёмина . Она назвала поведение звезды “Бриллиантовой руки” “бессовестным, наглым и дерзким”. Ситуация осложнилась еще и тем, что Светличная в порыве гнева пообещала лишить сына наследства и отписать квартиру соседям, которые ухаживают за звездой, присматривают за ее котом, пока та в больнице.