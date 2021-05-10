Какой «скелет в шкафу» хранила дочь Челентано

Знаменитости, как правило, посвящают своей семья не слишком много времени, поскольку полностью поглощены своей работой. Даже в самых крепкий звездных семьях не обходится без проблем. Брак итальянского певца и актера Адриано Челентано и певицы Клаудии Мори длится уже 57 лет и его часто приводят в пример. Но мало кто знает, что среди троих детей образцовой пары есть «трудный ребенок», доставивший семье немало хлопот. Подробнее в материале «Рамблера».

В семье Челентано и Мори две дочери и сын. Как ни странно, но в этой троице именно самая младшая девочка росла настоящим чертенком, буквально создающим вокруг себя проблемы. Родившаяся в 1968 году Розалинда с ранних лет проявляла характер и хотела жить исключительно по собственным правилам.

Если в ранние годы бунтарство Розалинды выражалось в обычном детском непослушании, то в подростковом возрасте она начала сбегать из дома. Девушка могла несколько дней жить на улице с бомжами или побрить голову после очередного спора с родителями.

Став старше, Розалинда немного остепенилась – она перестала брить голову и вызывающе одеваться. Но внутри она по-прежнему оставалась дикаркой. Девушка решила пойти по стопам отца и начала сниматься в кино. Ее даже номинировали на престижные премии «Давид ди Донателло» и «Серебряная лента».

Но настоящий успех ждал Розалинду после совместной работы с Мэлом Гибсоном . Актер и режиссер предложил ей роль Сатаны в своей драме «Страсти Христовы». Для этой роли женщине пришлось вспомнить юные годы и сбрить волосы и даже брови.

Адриано Челентано, как человек верующий, не хотел, чтобы его дочь играла эту роль. Но разве возражения родителей когда-нибудь останавливали Розалинд? Она сыграла в фильме, который стал культовым и сделала это блестяще. Посмотрев фильм, отец был восхищен актерской игрой дочери и сказал, что гордится ее работой.