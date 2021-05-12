Как живет Елена Захарова после трагедии

Актриса, известная не только своими ролями в театре и кино, но и тяжелой судьбой смогла обрести счастье.

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Елена Захарова получила свою первую серьезную роль еще будучи студенткой 2-го курса университета. Актриса снималась в комедии “Приют комедиантов”. Далее свою карьеру она строила в основном в Театре Луны. Затем последовали съемки в кино и фильмография актрисы пополнилась ролями в таких знаменитых фильмах и сериалах, как: “Удачный обмен”, “У Бога свои планы”, “Тартарен из Тараскона”, “Кадетство” и многими другими.

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А вот личная жизнь у Елены не клеилась. Ее первые серьезные отношения были довольно тяжелыми. Со своим избранником актриса познакомилась во время спектакля. Влюбленные даже сыграли свадьбу, однако молодой человек, как признавалась Захарова, ущемлял ее, не позволял развиваться профессионально. Он даже поставил ультиматум – либо карьера, либо семья. Звезда выбрала карьеру и их семилетний брак распался.

В следующий раз Елена влюбилась по-настоящему. На премии “Кинотавр” она познакомилась с бизнесменом Сергеем Мамоновым. В 2011 пара стала родителями. Но вскоре их 8-месячная дочь заболела, из-за неправильного диагноза врачей ребенок скончался. Вместе с уходом девочки распалась и семья. Пара не смогла пережить трагедию сообща. Муж ушел от Захаровой спустя 11 дней после трагедии.

Убитая горем Елена погрузилась в работу. Коллеги были поражены ее перевоплощениями на сцене и перед камерой. Ведь изображать звезде приходилось счастье, с чем она безупречно справлялась. Хотя все понимали – Захаровой невыносимо больно.

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И все же эта сильная женщина смогла обрести долгожданное счастье! Три года назад она вновь стала мамой. Когда это случилось, ей было уже за 40. Актриса говорит, что все эти годы она ходила по храмам и буквально вымаливала себе ребенка. На вопрос об отце ребенка актриса не отвечает. Также звезда уверенна, что вскоре встретит свою истинную любовь.