Звезды в ужасе от стрельбы в Казани

11 мая в школе 175 в Казани произошла трагедия. Утром в здание вошел 19-летний Ильназ Галявиев, который принес с собой ружье и открыл огонь по находившимся в классах людям.
Фото: @agataagata@agataagata
В качестве основной мишени он выбрал учащихся 8А класса. В результате стрельбы погибли школьники и учительница, количество погибших по разным данным варьируется от 7 до 10 человек, 21 человек пострадали и были доставлены в больницы. В данный момент на месте работают оперативники, а сам нападавший был схвачен.
Информация о произошедшем в Казани быстро начала находить отклик и у представителей шоу-бизнеса. Многие российские звезды уже осудили действия стрелка, выразив слова соболезнования на своих страницах в соцсетях.
"Казань! Как так? Почему люди убивают людей? Откуда столько злости внутри нас? Мои соболезнования все пострадавшим! Это ужасная трагедия, комок в горле и страх за наших деток... ну почему такое допустимо??????????? Если честно, тут и слов не подобрать.. Это просто.... ",
- написала актриса Агата Муцениеце
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - Прим. ред.).
"Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернётся! Мои молитвы с каждой семьей, чей член семьи пострадал в этом бесчеловечном поступке двух нелюдей",
- написала Ольга Бузова
. Стоит отметить, что по некоторым данным стрелков было несколько, но позже эту информацию опровергли оперативники.
"Глубокие соболезнования родным и близким погибших при нападении в казанской гимназии. Страшная трагедия, потрясшая до глубины души!",
"Чудовищная трагедия сегодня произошла в родной Казани, унесшая жизни детей и взрослых. Что происходит с людьми? Понять нереально. Это бесчеловечно и непостижимо! Все мысли и молитвы о родных и близких пострадавших. Невозможно подобрать слова Это был ведь обычный школьный мирный день... Боль ",
- написала певица Алсу в своем блоге.