Водонаева осудила женщин за травлю друг друга

— так она отреагировала на комментарии недоброжелателей под фотографией некой 50-летней женщины.

Ведущая призвала женщин не быть врагами друг другу и не соревноваться «за Васю, который сидит напротив телевизора и пьет пиво».

Она добавила, что установка о том, что нельзя быть красивой после сорока лет, все еще жива. Телеведущая уточнила, что есть множество примеров, доказывающих обратное.