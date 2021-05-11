Ученица обвинила актера Филиппова в изнасиловании

Фото: @igorfilippov_ @igorfilippov_

У него есть жена, а также дети: дочка и сын. Однако в апреле 2021 года артист был втянут в скандал.

Его бывшая ученица Вероника Сагайко обвинила Филиппова в изнасиловании. По ее словам, в апреле он позвал ее репетировать не в студию, а к себе домой. И там, по ее словам, мужчина набросился на нее. Сначала актер скрывался от журналистов и даже не брал телефонные трубки. Однако он согласился прийти в студию передачи «На самом деле» и прошел проверку на полиграфе.

«Случилось то, чего я не ожидала от этого человека. Мы занимались вместе. Я учусь в колледже. У меня преподавала его дочка Леона. Мы как то сдружились. 20 апреля должно было состояться занятие в студии. Я позвонила ему. Он сказал, что не сможет приехать в студию и попросил приехать к нему домой. Я приехала к нему. Он часто выходил из комнаты. А потом он пришел, сильно поменялся в лице, в его глазах появилась тревожность. Он закрыл дверь. В его глазах появился животный инстинкт. Он просто на меня накинулся. Он начал ко мне лезть под юбку, под кофту. Я зарыдала, я испугалась. Он меня обесчестил», — высказалась Вероника.

В студию пришла мама девушки Дарья намеревалась поговорить с обидчиком дочери. Женщина отметила, что ее дочке нет 18 лет. Она также не стала скрывать, что не обратилась в полицию, так как боялась осуждения со стороны общества. Однако теперь она хочет, чтобы 53-летний актер развелся и женился на ее наследнице.

«Он опозорил нашу семью! Пусть женится на ней!» — заявила Дарья, чем ошарашила всех в студии. «Я никогда не ложился с этой милой барышней в койку», — отметил сам актер.