Любимые мужчины эстрадной артистки Бабкиной

Личная жизнь главной “атаманши” отечественной эстрады долгое время оставалась за завесой тайны. Надежда Бабкина нечасто говорит о мужчинах своей жизни, тем не менее некоторые подробности широко известны публике. Подробнее в материале "Рамблера".

С певцом Владимиром Заседателевым они познакомились в аэропорту, причем тогда отношения артистов развивались очень стремительно. Уже спустя полгода они расписались, а вскоре в семье появился сын Данила. Правда, после рождения мальчика отношения между супругами сильно испортились.

Долгие годы Надежда и Владимир жили вместе ради сына. Бабкина закрывала глаза и на измены мужа. Но последней каплей стало его поведение после того, как их 18-летний наследник попал в серьезную аварию. Пока певица выхаживала сына, его отец так ни разу и не навестил его в больнице. После этого Надежда собрала все вещи мужа и попросила его уйти.

Вскоре после развода исполнительница закрутила роман с певцом Александром Розенбаумом . По ее воспоминаниям, они часто играли в бильярд, смеялись и путешествовали. Роман продлился год, но артисты смогли расстаться друзьями и до сих пор поддерживают приятельские отношения.

В 2003 году Бабкиной предложили войти в состав жюри, оценивать молодых исполнителей. Конкурс проходил в Саратове, когда на сцену вышли ребята из Ижевска, артистка из всех выделила одного – Евгения Гора. Молодой человек поразил ее не только прекрасным вокалом, но и внешними данными.

Певице настолько понравился Евгений, что это бросилось в глаза всем. Ребята так и сказали Гору: «Бабкина на тебя запала!». Он смущался и не очень верил этому. Сама же Надежда была в шоке от своих чувств, ведь парень годился ей в сыновья.

Через год вся страна узнала, что у народной артистки новый возлюбленный. Публика совершенно не верила в этот роман. Поклонники Надежды упрекали Евгения в меркантильности, многие были уверены, что отношения не продлятся и года.

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