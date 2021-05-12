Телеведущая случайно обнажилась перед фанатами

Подписчики британской телеведущей Холли Уиллоуби внимательно рассмотрели фотографию, на которой женщина запечатлела пену в ванной. Приблизив кадр, некоторые пользователи обнаружили неожиданную деталь. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Holly Willoughby Holly Willoughby

Ведущая хотела показать фанатам, что пена в ее ванной приобрела форму сердца. Однако часть поклонников обратили внимание на блестящий смеситель: в отражении отполированного крана можно было разглядеть едва различимый силуэт голой 40-летней Уиллоуби, которая собиралась залезть в воду.