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Телеведущая сфотографировалась и случайно предстала обнаженной перед фанатами

Lenta.ru
1 час назад
Подписчики британской телеведущей Холли Уиллоуби внимательно рассмотрели фотографию, на которой женщина запечатлела пену в ванной. Приблизив кадр, некоторые пользователи обнаружили неожиданную деталь. Об этом сообщает Daily Mail.
Телеведущая случайно обнажилась перед фанатами
Фото: Holly WilloughbyHolly Willoughby
Ведущая хотела показать фанатам, что пена в ее ванной приобрела форму сердца. Однако часть поклонников обратили внимание на блестящий смеситель: в отражении отполированного крана можно было разглядеть едва различимый силуэт голой 40-летней Уиллоуби, которая собиралась залезть в воду.
Некоторые подписчики написали об этом в комментариях, после чего случайно представшая перед ними голой телеведущая решила удалить снимок из Instagram.
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