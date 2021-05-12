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Поргина назвала сумму гонорара Прокловой за скандальные признания

Стелла Шмель
2 часа назад
Актриса Людмила Поргина высказалась о ситуации, сложившейся вокруг ее коллеги по цеху - Елены Прокловой. Напомним, некоторое время назад Проклова в красках рассказала о домогательствах со стороны влиятельного российского актера в ту пору, когда она была еще совсем юной. По словам Елены, она была так напугана, что решилась рассказать об этом лишь спустя много лет. При этом имя мужчины она так и не назвала, пояснив, что это не имеет смысла, а только разрушит его репутацию добропорядочного семьянина и отвернет от него поклонников.
Людмила Поргина же считает, что такие заявления Проклова сделала не на бескорыстной основе.
"Надо было об этом говорить тогда, а не сейчас. Надо было действовать, когда кто-то предложил что-то ей, пятнадцатилетней",
- заявила актриса, ее слова передает Wday.
"И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в 1 миллион рублей. А как же честь, совесть?".
Ранее "Рамблер" писал, что Сафронов поддержал Проклову.
Звёзды,Видео,Людмила Поргина,Елена Проклова,Woman's Day,
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