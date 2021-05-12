Актриса Людмила Поргина
высказалась о ситуации, сложившейся вокруг ее коллеги по цеху - Елены Прокловой
. Напомним, некоторое время назад Проклова в красках рассказала о домогательствах со стороны влиятельного российского актера в ту пору, когда она была еще совсем юной. По словам Елены, она была так напугана, что решилась рассказать об этом лишь спустя много лет. При этом имя мужчины она так и не назвала, пояснив, что это не имеет смысла, а только разрушит его репутацию добропорядочного семьянина и отвернет от него поклонников.