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Раскрыт гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах

Lenta.ru
1 час назад
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина раскрыла гонорар за рассказ артистки Елены Прокловой о домогательствах в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Об этом она рассказала в интервью для WDay.ru.
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано небескорыстно, за гонорар в один миллион рублей», — отметила Поргина.
Она также добавила, что Проклова поступилась честью и совестью, сделав подобного рода заявление. По мнению вдовы актера Караченцова, говорить о домогательствах артистке нужно было в то время, когда произошел инцидент с харассментом, а не спустя много лет.
Ранее 67-летняя Проклова стала гостьей шоу, в которой призналась, что в 15-летнем возрасте к ней приставал известный актер. Она не назвала его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. Артистка также подчеркнула, что снималась с этим мужчиной в одной картине.
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