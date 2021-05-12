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Как сложилась жизнь детей Майкла Джексона

Клео.Ру
1 час назад
Легендарный певец ушел из жизни более десяти лет назад. У него осталось трое детей, каждый из которых нашел свое призвание.
Как сложилась жизнь детей Майкла Джексона
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Пэрис Джексон

Девочка появилась в отношениях с медсестрой Дебби Роу. Ее детство прошло на ранчо отца, которое известно под названием «Неверлэнд». Пэрис крестили знаменитости Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.
Подростковый период Пэрис переживала непросто. В СМИ то и дело появлялись сообщения о ее скандалах с родными, попытках суицида и употреблении запрещенных препаратов.
В 2012 году People Magazine назвал Пэрис самым красивым подростком. По прошествии пяти лет девушка стала сотрудничать с популярным американским брендом Кельвин Кляйн. Далее она продолжила карьеру моделей, рекламируя не только эту торговую марку, но и другие. Также Пэрис снимается в клипах и фильмах, представила свой собственный сингл и клип «Let Down»
Несмотря на яркую внешность, девушка является поклонницей бодипозитива и пропагандирует его. О личной жизни известно, что она встречалась с рокером Габриэлем Гленном. Сейчас Пэрис 23 года.

Принс Майкл Джексон

Это старший сын Майкла, который появился на свет с помощью ЭКО от той же женщины – Дебби Роу. Парень мечтал стать режиссером. С этой целью он поступил в университет на соответствующий факультет, но позднее он отдал предпочтение другой профессии и перевелся на факультет управления бизнесом.
Клео.Ру
Достижением молодого человека является открытие собственной продюсерской компании King’s Son. В целом наследник предпочитает вести непубличный образ жизни. К числу его увлечений относятся мотоциклы. Сейчас ему 24 года.

Принс Майкл Джексон II

Младший сын поп-короля появился на свет с помощью суррогатной матери. В младенчестве с ним приключилась скандальная история. Отец держал его на руках и стоял на балконе, показывая фанатам. В какой-то момент Майкл пошатнулся и едва не уронил малыша.
Наследник максимально похож внешне на своего звездного родителя. Сейчас молодой человек учится в университете. К числу его увлечений относятся чтение и карате. В будущем 19-летний парень мечтает стать музыкантом. Сейчас он ведет Youtube-канал Film Family вместе со старшим братом. Тематикой являются рецензии на кинокартины.
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