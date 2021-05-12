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«У нас есть домработница, водитель и няня»: невестка Валерии похвасталась комфортной жизнью

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, которому всего 22 года, уже успел создать собственную семью и успешно содержит ее. Арсений и его жена Лиана наслаждаются роскошной жизнью, ездят на дорогих машинах, позволяют себе отдых на фешенебельных курортах и оба обожают шопинг. Причем, на все это глава молодой семьи зарабатывает сам.
«У нас есть домработница и няня»: невестка Валерии похвасталась роскошью
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Супруга Арсения Лиана Шульгина во время интерактива с подписчиками рассказала, что ее муж и папа маленькой дочери Селин очень много работает. Доходов молодого человека хватает и на то, чтобы освободить Лиану от рутинной домашней работы. Девушка призналась, что у нее дома целый штат сотрудников.
«Арсений много работает, и у него нет времени заниматься бытом. Но если я попрошу о помощи, он всегда найдет решение. Многие задачи он делегирует. Поэтому у нас есть домработница, водитель и няня», - поделилась Лиана Шульгина.
Напомним, Лиана и Арсений только накануне вернулись из Абу-Даби, где провели четыре незабываемых дня только вдвоем.
За то, что молодые родители оставили на попечении бабушки и дедушки дочку Селин, в Сети их подвергли критике. Смотрите также:
Звёзды,Арсений Шульгин,Валерия,
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