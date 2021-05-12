«У нас есть домработница и няня»: невестка Валерии похвасталась роскошью

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин , которому всего 22 года, уже успел создать собственную семью и успешно содержит ее. Арсений и его жена Лиана наслаждаются роскошной жизнью, ездят на дорогих машинах, позволяют себе отдых на фешенебельных курортах и оба обожают шопинг. Причем, на все это глава молодой семьи зарабатывает сам.

Супруга Арсения Лиана Шульгина во время интерактива с подписчиками рассказала, что ее муж и папа маленькой дочери Селин очень много работает. Доходов молодого человека хватает и на то, чтобы освободить Лиану от рутинной домашней работы. Девушка призналась, что у нее дома целый штат сотрудников.

«Арсений много работает, и у него нет времени заниматься бытом. Но если я попрошу о помощи, он всегда найдет решение. Многие задачи он делегирует. Поэтому у нас есть домработница, водитель и няня», - поделилась Лиана Шульгина.

Напомним, Лиана и Арсений только накануне вернулись из Абу-Даби, где провели четыре незабываемых дня только вдвоем.