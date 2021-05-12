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За что Филиппа Киркорова внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Мария Грибова
2 часа назад
В 1998 году эстрадный исполнитель Филипп Киркоров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. «Рамблер» расскажет подробнее о достижении артиста.
За что Киркорова внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Более 20 лет назад поп-король российской эстрады установил рекорд — Киркоров на протяжении 33 дней подряд (с 30 октября по второе декабря) давал четырехчасовые концерты. Более того, эти выступления проходили в одном зале и в одном городе, а именно в Санкт-Петербурге. Киркоров уверен, что его рекорд никто не повторит.
Интересный факт, что все это происходило в разгар экономического кризиса, когда множество россиян были буквально разорены. И, на удивление, все концерты состоялись с ошеломительным успехом. И Киркорова внесли в Книгу рекордов Гиннесса как артиста, выступившего наибольшее количество раз подряд в одном зале.
Вот как генеральный директор БКЗ Октябрьский Эмма Лавринович вспомнил это событие спустя 20 лет, в 2018 году:
«Филипп, дорогой, мы сегодня не можем работать. Потому что весь коллектив, вспоминает, обсуждает и поднимает бокалы за тебя. За тот праздник, который ты подарил нам 20 лет назад. Целый месяц, только для вас, поет Филипп Киркоров. Все говорили, что это нереально, все говорили, что мы с тобой сумасшедшие. Но ведь выдержали. Ты тогда был блистательным молодым принцем. Сейчас ты уже король».
Звёзды,Эмма Лавринович,Филипп Киркоров,
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