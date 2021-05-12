За что Киркорова внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Более 20 лет назад поп-король российской эстрады установил рекорд — Киркоров на протяжении 33 дней подряд (с 30 октября по второе декабря) давал четырехчасовые концерты. Более того, эти выступления проходили в одном зале и в одном городе, а именно в Санкт-Петербурге. Киркоров уверен, что его рекорд никто не повторит.