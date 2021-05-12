Звезды, которые страдают от редких заболеваний

Некоторым знаменитостям пришлось столкнуться с тяжелыми заболеваниями, которые перевернули их жизнь и отразились на карьере.

ИРИНА СЛУЦКАЯ

Чемпионка мира по фигурному катанию в одном из интервью поделилась неожиданными подробностями своей жизни. Оказалось, что Ирина с 24 лет страдает от васкулита – патологии сосудов.

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Спортсменка вспоминает: она обнаружила болезнь, когда по ее телу стали появляться неэстетичные кровоподтеки. Врачи поставили диагноз и прописали девушке гормональные препараты. Лечение должно проходить всю жизнь. Слуцкая призналась: ей пришлось столкнуться с побочными эффектами, одним из них был неуемный аппетит. Фигуристка хотела выступать, поэтому ей приходилось проявлять огромную силу воли, ограничивая себя в еде.

Также в результате применения гормональных средств у Слуцкой возникла хроническая астма. Сейчас она находится в ремиссии, но чтобы поддерживать состояние здоровья на должном уровне, Ирине приходится поддерживать себя таблетками.

АЛИСА КАЗЬМИНА

Болезнь экс-супруги Андрея Аршавина активно обсуждается в СМИ. Сперва, когда подписчики увидели изменения в ее лице, они заподозрили, что женщина сделал неудачную пластику.

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Позже Алиса объяснила ситуацию: оказалось, что она страдает редким аутоиммунным заболеванием. В результате была затронута носогубная область, челюсть, скулы. По словам Казьминой, в тот момент, когда она решилась на операцию, до мозга оставались буквально миллиметры.

МИРОСЛАВА ДУМА

Предпринимательница является соосновательницей издания о моде Buro 24/7. В какой-то момент жизни медики обнаружили у нее редкое заболевание легких. Согласно прогнозам врачей, жить Мирославе оставалось семь месяцев.

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Однако болезнь была выявлена в ранней стадии, и это сыграло решающую роль. Мирослава вовремя начала лечение и стала чувствовать себя намного лучше. По ее словам, она поняла истинную ценность жизнь и стала еще больше ценить своих близких людей.

ЗОИ САЛДАНА

Актриса призналась, что у нее обнаружили болезнь Хашимото. В щитовидной железе вырабатывается недостаточно гормонов, а кости начинают терять кальций.

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