На слуху: Поргина назвала сумму гонорара Прокловой за откровения

Аршавин признался, что раньше никогда не испытывал к женщине таких сильных чувств, как к Казьминой. В 2016 году они сыграли свадьбу. Однако после трех лет совместной жизни их брак распался. Аршавин приписывает Казьминой кражу одного миллиона евро и попытку забрать себе его загородный дом.