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На слуху: Поргина назвала сумму гонорара Прокловой за откровения

Анна Арсеньева
34 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Поргина назвала сумму гонорара Прокловой за откровения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший комик Comedy Club рассказал о конфликте в коллективе

@alesha_smirnov
Бывший участник Comedy Club и сценарист сериала "Внутри Лапенко" Алексей Смирнов рассказал о конфликтах, которые возникали в коллективе во время существования трио "Иванов, Смирнов, Соболев".

Аршавин назвал условие сохранения брака с Казьминой

Аршавин признался, что раньше никогда не испытывал к женщине таких сильных чувств, как к Казьминой. В 2016 году они сыграли свадьбу. Однако после трех лет совместной жизни их брак распался. Аршавин приписывает Казьминой кражу одного миллиона евро и попытку забрать себе его загородный дом.

Дибров рассказал, что ему много раз предлагали взятки

Кадр из программы "Вечерний Ургант"
Телеведущий и писатель Дмитрий Дибров стал гостем программы "Вечерний Ургант". Во время эфира он признался, что за 20 лет ему не раз предлагали взятку.

Поргина назвала сумму гонорара Прокловой за скандальные признания

Актриса Людмила Поргина высказалась о ситуации, сложившейся вокруг ее коллеги по цеху - Елены Прокловой. Некоторое время назад она рассказала о домогательствах со стороны влиятельного российского актера в юности.

Как живет Елена Захарова после трагедии

Десять лет назад актриса Елена Захарова пережила трагедию. В 2011 году она стала мамой, но вскоре ее 8-месячная дочь заболела: из-за неправильного диагноза врачей ребенок скончался.
Звёзды,Людмила Поргина,Елена Проклова,Елена Захарова,Алексей Смирнов,Дмитрий Дибров,РИА Новости,
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