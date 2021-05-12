На слуху: Поргина назвала сумму гонорара Прокловой за откровения

Аршавин признался, что раньше никогда не испытывал к женщине таких сильных чувств, как к Казьминой. В 2016 году они сыграли свадьбу. Однако после трех лет совместной жизни их брак распался. Аршавин приписывает Казьминой кражу одного миллиона евро и попытку забрать себе его загородный дом.
Актриса Людмила Поргина высказалась о ситуации, сложившейся вокруг ее коллеги по цеху - Елены Прокловой. Некоторое время назад она рассказала о домогательствах со стороны влиятельного российского актера в юности.