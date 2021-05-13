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Успенская выиграла суд у мужа, который хотел делить имущество

Стелла Шмель
54 минуты назад
Певица Любовь Успенская и ее супруг Александр Плаксин, с которым артистка уже давно не живет, но развод оформлять не стала, встретились в суде.
Успенская выиграла иск по разделу имущества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Дело в том, что Плаксин подал иск, он хотел поделить имущество. Успенскую этот факт возмутил до глубины души, ведь она содержала мужа на протяжении многих лет, пока тот не работал. Впрочем, Александр Плаксин и сейчас безработный, живет в США. Он захотел поделить права на подмосковный дом певицы. При этом у Плаксина есть квартира и машиноместо в элитном доме в столичном районе Сокол. Но их он делить почему-то не хотел, хотя все было куплено на деньги Успенской.
Так или иначе, суд встал на сторону певицы. Подробности рассказала адвокат Любови Успенской Елена Сенина в интервью "Комсомольской правде".
Напомним, узнав, что Плаксин заявил права на подмосковный дом певицы, адвокат выдвинула встречное требование - заявила права Любови на квартиру и машиноместо, оформленные на Плаксина. Впрочем, по словам Сениной, с Плаксиным хотели договориться мирно, без судебных разбирательств, но на контакт он не шел. Таким образом, стороне Успенской ничего не оставалось, как биться в суде. И правда оказалась на ее стороне.
"Какие могли бы быть перспективы без сегодняшнего решения? Плаксину, скорее всего, присудили бы квартиру и машиноместо, которые он продал бы. И получил еще денежную компенсацию за разницу между стоимостью дома и квартиры. Плаксин мог бы остаться при хороших деньгах. А по факту на сегодняшний день он получил кусочки – долю квартиры, долю машиноместа, долю в доме и долю земельного участка. В связи с этим Плаксин оказывается в интересном положении. Он вроде бы собственник, но собственник того, чем фактически не может распоряжаться. Он может приехать пожить и в квартире, и в доме. Но это не было его целью. Он проживает в США. По российскому законодательству принудить нас выкупить у него его долю или совместно реализовать имущество и поделить деньги – невозможно".
Звёзды,Александр Плаксин,Любовь Успенская,Комсомольская правда,
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