Успенская выиграла иск по разделу имущества

Дело в том, что Плаксин подал иск, он хотел поделить имущество. Успенскую этот факт возмутил до глубины души, ведь она содержала мужа на протяжении многих лет, пока тот не работал. Впрочем, Александр Плаксин и сейчас безработный, живет в США. Он захотел поделить права на подмосковный дом певицы. При этом у Плаксина есть квартира и машиноместо в элитном доме в столичном районе Сокол. Но их он делить почему-то не хотел, хотя все было куплено на деньги Успенской.