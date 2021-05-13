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«Снова в больнице»: Макеева перенесла операцию

News.ruиещё 2
3 часа назад
Актриса Анастасия Макеева сообщила своим подписчика в Instagram, что снова оказалась в больнице. Она перенесла хирургическое вмешательство.
«Снова в больнице»: Макеева перенесла операцию
Фото: News.ruNews.ru
В 2020 году 39-летняя артистка уже делала операцию из-за проблем с женским здоровьем — она много лет страдает от бесплодия.
Сегодня 13 число, надеюсь, оно счастливое. Утро выдалось сложным, но ничего — скоро всё наладится. Мне после наркоза принесли еду и дали две конфетки, — поделилась Макеева.
Поклонники пожелали любимой актрисе скорейшего выздоровления, а также поинтересовались причинами её состояния. Однако она пока не раскрывает подробности.
Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А ещё со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня, и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждёт в коридоре. Люблю тебя! Ваши добрые мысли и молитвы всегда со мной! — отметила Макеева.
Однако некоторые интернет-пользователи не преминули вновь обвинить артистку в том, что она виновата в разрушении чужой семьи — её уже четвёртый возлюбленный ушёл из семьи с четырьмя детьми.
Звёзды,Анастасия Макеева,
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