«Можно двумя руками?»: Ивлеева подоила корову

Блогер Настя Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где доит корову. На кадрах звезда интересуется, можно ли взяться за вымя двумя руками. На втором ролике она «получила» в лицо струёй свежего молока прямо из молочных желёз коровы.
У меня получается! — заявила девушка.
Подписчики с юмором отнеслись к новому посту Ивлеевой.
«Столько счастья в глазах и в голосе», «Как это эпично. Огонь. Ахах», «Доярка», «Лицо такое сосредоточенное», написали интернет-пользователи.
Накануне Ивлеева и TikTok-блогер Даня Милохин неприятно удивили интернет-пользователей фотографиями в свадебных платьях. Волну осуждения вызвали снимки, опубликованные в Instagram звезды «Орла и решки». На фото Милохин и Ивлеева позируют спина к спине. Молодой человек выбрал нежное розовое платье, украшенное тюлем и серебряным поясом, а телеведущая — белое с пышными рукавами и растительным орнаментом.