«Можно двумя руками?»: Ивлеева подоила корову

Блогер Настя Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где доит корову. На кадрах звезда интересуется, можно ли взяться за вымя двумя руками. На втором ролике она «получила» в лицо струёй свежего молока прямо из молочных желёз коровы.