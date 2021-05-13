Актриса Анастасия Макеева снова оказалась в больнице. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram. Артистка опубликовала новый пост и приложила фотографию из больничной палаты. Несмотря на то, что Макеевой нездоровится, выглядит она бодро.
Фото: @makeevan@makeevan
"Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А ещё со мной всегда мой любимый мужчина Роман,который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза ,он терпеливо ждёт меня в коридоре.Люблю тебя",
- написала она (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).
Подробности, а также причины того, почему актриса оказалась в больнице, Макеева пока не раскрывает.