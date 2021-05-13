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Макеева: "Я снова в больнице, но вера всегда со мной"

Стелла Шмель
2 часа назад
Актриса Анастасия Макеева снова оказалась в больнице. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram. Артистка опубликовала новый пост и приложила фотографию из больничной палаты. Несмотря на то, что Макеевой нездоровится, выглядит она бодро.
"Я снова в больнице, но вера всегда со мной"
Фото: @makeevan@makeevan
"Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А ещё со мной всегда мой любимый мужчина Роман,который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза ,он терпеливо ждёт меня в коридоре.Люблю тебя",
- написала она (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).
Подробности, а также причины того, почему актриса оказалась в больнице, Макеева пока не раскрывает.
Звёзды,Анастасия Макеева,
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