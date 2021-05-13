«У нее не все в порядке с головой»: Соседов ответил Наргиз

Ранее певица Наргиз Закирова заявила, что последние семь лет воюет исключительно с мужчинами. В своем сообщении в Instagram она, в частности, упомянула как раз Сергея Соседова и телеведущего Отара Кушанашвили. По словам певицы, она собирается отстаивать в суде свое честное имя, запятнанное этими персонами.