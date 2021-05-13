«У нее не все в порядке с головой»: Соседов ответил Наргиз

«Я понятия не имею, о чем идет речь. Ничего про нее не писал и не говорил. Для меня это что-то странное. Может, у нее не все в порядке с головой. Бывают разные ситуации. Это все чушь и ерунда. Я про нее никогда и ничего не говорил. Понятия не имею, что и как случилось».
«Это все смешно. Она собирается подавать иск на частный разговор? Я могу в частном телефонном разговоре сказать, что хочу. Мы с ней лично не знакомы. Никогда не встречались. Мне, если честно, даже интересно, что я сказал о Наргиз. Это абсурд. Всерьез это нельзя обсуждать. Это какие-то инсинуации», — добавил Сергей Соседов.