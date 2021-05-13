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«У нее не все в порядке с головой»: Соседов ответил Наргиз

Teleprogramma.pro
3 часа назад
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответил певице Наргиз Закировой, которая собралась подавать на него в суд.
«У нее не все в порядке с головой»: Соседов ответил Наргиз
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Я понятия не имею, о чем идет речь. Ничего про нее не писал и не говорил. Для меня это что-то странное. Может, у нее не все в порядке с головой. Бывают разные ситуации. Это все чушь и ерунда. Я про нее никогда и ничего не говорил. Понятия не имею, что и как случилось».
Как отметил Сергей Соседов, он дает комментарии журналистам по самым разным поводам.
«Это все смешно. Она собирается подавать иск на частный разговор? Я могу в частном телефонном разговоре сказать, что хочу. Мы с ней лично не знакомы. Никогда не встречались. Мне, если честно, даже интересно, что я сказал о Наргиз. Это абсурд. Всерьез это нельзя обсуждать. Это какие-то инсинуации», — добавил Сергей Соседов.
Ранее певица Наргиз Закирова заявила, что последние семь лет воюет исключительно с мужчинами. В своем сообщении в Instagram она, в частности, упомянула как раз Сергея Соседова и телеведущего Отара Кушанашвили. По словам певицы, она собирается отстаивать в суде свое честное имя, запятнанное этими персонами.
Звёзды,Сергей Соседов,
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