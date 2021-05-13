Лаврентьева раскритиковала женщин с зарплатой в 25 тысяч

Бизнесвумен и супруга писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева порассуждала о деньгах, заработке и рассказала о брачном контракте. Всем этим она поделилась на шоу «Алена, блин!».

Фото: @olololnew @olololnew

Лаврентьева призналась, что у нее с Цыпкиным есть брачный контракт, поскольку уверена, что к деньгам нужно относиться серьезно:

«Надеюсь, что развода не будет, но документ мы подписали. В нем говорится, что каждый получит то, что в браке было приобретено и записано на него. Саша даже предложил оформить на меня авторские права на свои книги. Но я его предупредила, что я человек агрессивный, и в случае чего он может остаться без своих книг. Так что отказалась от этого предложения».

Сейчас Оксана занимается не только бизнесом, но и коучингом. Ее услуги, а именно психологическая помощь, стоят 100 тысяч рублей. И ее постоянно попрекают в этом, когда многие женщины зарабатывают по 25 тысяч рублей.

«Если кто-то получает так мало — это их выбор. Нельзя взять общий образ провинциальной женщины и сказать, почему она зарабатывает так мало. Но можно взять отдельно конкретных личностей. Это их выбор, может, им это нравится. Переезжайте из провинции, смените работу. Найдите богатого мужика...»,

— Лаврентьева дала совет женщинам.

В беседе с ведущей Оксана также рассказала, что во время знакомства с будущим мужем она сразу предупредила его о том, какому уровню жизни привыкла.