Супермодель пристыдили за защиту палестинцев

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, защитила свой народ и была пристыжена в соцсетях. Соответствующий пост появился в ее Instagram -аккаунте.

Фото: @bellahadid @bellahadid

24-летняя знаменитость опубликовала серию комиксов, в которых говорится, что Израиль не является настоящей страной. Помимо этого, на изображениях указано, что государство на протяжении веков лжет о своей истории.

Манекенщица сделала публикацию в свете столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима.

«Всю жизнь мне говорили, что моя нация нереальна. Мне говорили, что у моего отца нет родины, если он из Палестины. И я здесь, чтобы заявить, что Палестина реальна, и палестинский народ должен продолжить свое существование», — отметила модель.

Хадид пояснила, что речь идет не о религии или ненависти друг к другу, а об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет. "Я поддерживаю своих палестинских братьев и сестер, я буду всеми силами защищать и поддерживать вас. Я люблю вас», — подписала она пост.

Пользователи сети раскритиковали Хадид за оскорбление израильского народа в комментариях. «Иди почитай книги», «Это больше похоже на способ пристыдить евреев, чем на попытку внести какой-либо вклад в жизни ваших братьев и сестер», «Ты еще сильнее разжигаешь ненависть между людьми», «Это ложь», «Здесь слишком много фактически неверной информации», — стыдили они.

Белла Хадид пока никак не ответила не претензии комментаторов.

День Иерусалима отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН