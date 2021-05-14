Manizha назвала отличительное качество русских женщин

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая выступит от России на музыкальном конкурсе «Евровидение», назвала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки отличительное качество русских женщин. По ее мнению, в россиянках кроется мощная сила.

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«У русской женщины есть одно отличительное качество. Это настолько мощная сила, которая может разрушить все в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля. Мне очень хочется, чтобы создавались условия в жизни, чтобы эта энергия была больше про созидание»,

— сказала исполнительница.

Она пояснила, что женщинам часто приходится выживать, поэтому энергия в них расходуется не по назначению или вовсе гасится. Manizha также призналась, что любит общаться с представительницами разных профессий из регионов России: с продавщицами, машинистками.

Сангин отметила, что именно такие люди ее вдохновляют. По словам певицы, у них простая, но при этом сложная судьба: они работают за кассой, чтобы их дети там не работали.

«Не потому что кассиром стыдно быть, а просто потому что ей когда-то пришлось забыть, что такое — мечтать. И она делает все, чтобы ее дети не забывали мечтать и могли себе позволить мечтать, чтобы их мечты сбывались»,

— пояснила артистка.