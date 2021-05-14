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«Потому что разведенка»: историк моды Александр Васильев объяснил бешеную популярность Ольги Бузовой

Teleprogramma.proиещё 2
4 часа назад
К мнению историка моды Александра Васильева прислуживаются миллионы телезрительниц. Каждый будний день вот уже более 10 лет эксперт появляется на программе «Модный приговор», чтобы научить героиню правильно одеваться, а заодно объяснить телезрительницам, что именно в тренде, а от чего лучше отказаться.
Васильев объяснил популярность Бузовой
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Популярный телеведущий стал героем интервью на YouTube-канале «Стрелец-молодец». Помимо вопросов про историю моды, эксперт осветил насущное положение вещей, а также дал прогноз трендов на ближайшее десятилетие, а также назвал имена влиятельных звезд в фэшн-индустрии.
По мнению Васильева, сейчас в мире моды влиятельными людьми стали блогеры. «Они все время приходят к нам на программу («Модный приговор». — Прим.ред.).
Говорят: «У меня 5 миллионов подписчиков, 12 миллионов!» Бузова недавно приходила, очаровательная, кстати, была. 23 миллиона», — высказался Васильев.
Отдав должное бешеной востребованности Ольги Бузовой, Александр Васильев объяснил, почему девушка сегодня так популярна.
«Я думаю, потому что она разведенка. Что она смогла добиться своего статуса без мужа. Это как бы женская поддержка брошенке», — убежден эксперт.
Ведущая заметила, что Бузова изначально эксплуатировала образ обиженной любимым женщины, и это ей удалось с успехом. Ведь певческая карьера телеведущей пошла в гору как раз после громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Звёзды,Александр Васильев,Дмитрий Тарасов,
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