«Приходил пьяный и дрался»: Салтыкова назвала причины развода

«Мне вообще казалось поначалу, что мы словно Ромео и Джульетта. У нас были прекрасные отношения. Да что там говорить — была любовь. Виктор, правда, хотел, чтобы я дома сидела. Он был против, чтобы я записывала песни. Согласился только, когда узнал, что я буду хорошо зарабатывать в «Мираже». В группе я пробыла всего три месяца, а потом Виктор сказал, что я там не буду работать».
«Он даже меня не отпускал ужинать. Руку на меня поднимал. Ну и алкоголь сыграл свою роль. Трезвый Виктор был замечательным, но как только он выпивал — становился невменяемым. Я даже не раз вызывала милицию. А кому мне было жаловаться? Соседям? Он приходил пьяный и дрался со мной. За меня отец заступался. Мы были счастливы только два года, а потом начался ад. Ничего хорошего у нас не было», — вспомнила Ирина Салтыкова.