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«Приходил пьяный и дрался»: Салтыкова назвала причины развода

Даня Виттиг
1 час назад
В ходе программы «Судьба человека» певица Ирина Салтыковав рассказала, почему законечился ее брак с музыкантом Виктором Салтыковым.
«Приходил пьяный и дрался»: Салтыкова назвала причины развода
Фото: @irinasaltykova_official@irinasaltykova_official
«Мне вообще казалось поначалу, что мы словно Ромео и Джульетта. У нас были прекрасные отношения. Да что там говорить — была любовь. Виктор, правда, хотел, чтобы я дома сидела. Он был против, чтобы я записывала песни. Согласился только, когда узнал, что я буду хорошо зарабатывать в «Мираже». В группе я пробыла всего три месяца, а потом Виктор сказал, что я там не буду работать».
Певица объяснила, что негатив от мужа был связан с ревностью.
«Он даже меня не отпускал ужинать. Руку на меня поднимал. Ну и алкоголь сыграл свою роль. Трезвый Виктор был замечательным, но как только он выпивал — становился невменяемым. Я даже не раз вызывала милицию. А кому мне было жаловаться? Соседям? Он приходил пьяный и дрался со мной. За меня отец заступался. Мы были счастливы только два года, а потом начался ад. Ничего хорошего у нас не было», — вспомнила Ирина Салтыкова.
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