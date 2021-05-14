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Manizha назвала отличительное качество русских женщин

Даня Виттиг
3 часа назад
Manizha назвала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки отличительное качество русских женщин. По ее мнению, это сила характера.
«У русской женщины есть одно отличительное качество. Это настолько мощная сила, которая может разрушить все в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля. Мне очень хочется, чтобы создавались условия в жизни, чтобы эта энергия была больше про созидание», — сказала исполнительница.
Она пояснила, что женщинам часто приходится выживать, поэтому энергия в них расходуется не по назначению или исчезает. Manizha призналась, что часто общается с женщинами из регионов России и узнает об их жизни чуть больше.
Манижу вдохновляют такие люди, ведь у них простая, но при этом сложная судьба: они работают за кассой, чтобы их дети там не работали.
«Не потому что кассиром стыдно быть, а просто потому что ей когда-то пришлось забыть, что такое — мечтать. И она делает все, чтобы ее дети не забывали мечтать и могли себе позволить мечтать, чтобы их мечты сбывались», — пояснила артистка.
Звёзды,Видео,Тина Канделаки,
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