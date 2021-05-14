Приходько обвинила Лорак в лицемерии из-за Меладзе

Украинская певица Анастасия Приходько обвинила Ани Лорак в лицемерии после заявлений о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе . Ее слова передает Vesti.ua.

Фото: @prykhodko_official @prykhodko_official

В свое время Меладзе также сотрудничал с исполнительницей. Поэтому она решила сообщить, что продюсер не предлагал ей подобные варианты.

«От Константина мне не поступали предложения "на экран — через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"», — заявила экс-участница «Фабрики звезд» в интервью.

Приходько добавила, что мужчины обычно не «подкатывают» к ней с подобными предложениями. При этом в шоу-бизнесе такое происходит повсеместно.

Исполнительница также возмутилась из-за того, что Лорак заговорила о приставаниях только сейчас, хотя благодаря «сексу с этим человеком» она состоялась как артистка.