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На слуху: Волочкова рассказала о нравах в Большом театре

Александра Нечаева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Волочкова рассказала о нравах в Большом театре
Фото: РамблерРамблер

«Приходил пьяный и дрался»: Салтыкова назвала причины развода

@irinasaltykova_official
В программе «Судьба человека» певица рассказала, почему закончился ее брак с музыкантом Виктором Салтыковым.

Manizha назвала отличительное качество русских женщин

@manizha
Певица в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки рассказала, какое качество русских женщин считает отличительным.

Приходько обвинила Лорак в лицемерии из-за Меладзе

@prykhodko_official
Украинская певица Анастасия Приходько обвинила Ани Лорак в лицемерии после заявлений той о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе.
@volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о нравах, которые царят в Большом театре.

Семен Слепаков сообщил о разводе

@slepakovsemyon
Шоумен опубликовал пост в социальной сети, в котором честно рассказал о своей личной жизни.
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