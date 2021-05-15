Решетова отреагировала на появление Тимати в "Холостяке"

«Мы расстались, прошло немного времени, и в Интернете появились слухи, что Тимур — новый холостяк. Как так? Я даже представить себе этого не могла. Какой-то сюрреализм! В итоге он подтверждает это в нашей личной беседе. Для меня это был шок. Не знаю, зачем он это сделал»
«Он подходит к экрану, узнает его и говорит: "Папа". При этом у ребенка недоумевающий взгляд Вы же знаете, что для меня значит мой сын. Шоу сразу стало мне неприятно. Дело не в том, что он с разными женщинами там, а в том, что это видит мой сын. Когда-то он посмотрит это, но в более осознанном возрасте»