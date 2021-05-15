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Решетова отреагировала на появление Тимати в "Холостяке"

Елизавета Назарова
4 часа назад
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала, как отреагировала на его участие в шоу "Холостяк". Анастасия Решетова призналась, что была очень удивлена. Об этом она рассказала в фильме-автобиографии "Мой монолог".
Решетова отреагировала на появление Тимати в "Холостяке"
Фото: @volkonskaya.reshetova@volkonskaya.reshetova
Модель отметила, что сначала узнала об этой новости из Сети, а потом экс-возлюбленный признался ей в этом лично.
«Мы расстались, прошло немного времени, и в Интернете появились слухи, что Тимур — новый холостяк. Как так? Я даже представить себе этого не могла. Какой-то сюрреализм! В итоге он подтверждает это в нашей личной беседе. Для меня это был шок. Не знаю, зачем он это сделал»
Решетова также рассказала, что сначала смотрела шоу, а потом перестала из-за их общего с рэпером сына Ратмира.
«Он подходит к экрану, узнает его и говорит: "Папа". При этом у ребенка недоумевающий взгляд Вы же знаете, что для меня значит мой сын. Шоу сразу стало мне неприятно. Дело не в том, что он с разными женщинами там, а в том, что это видит мой сын. Когда-то он посмотрит это, но в более осознанном возрасте»
Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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