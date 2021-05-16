Агутин объяснил, почему дочери не носят его фамилию

На вопрос, есть ли у него желание снова стать папой, Леонид ответил уклончиво:

Зато мужчина с удовольствием повозился бы с наследниками своих дочек:

С мамой Полины, Марией, артист не состоял в официальном браке. Если бы девочка носила его фамилию, к ней было бы слишком много вопросов.