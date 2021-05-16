Тарасова рассказала о своей болезни

Звездный тренер не может самостоятельно передвигаться. Она прикована к инвалидному креслу уже на протяжении нескольких месяцев. Знаменитость приняла участие в передаче «Ты не поверишь!» и рассказала о том, как она переносит подобное состояние.

Восемь лет назад тренер пережила операцию на позвоночнике, которая состояла в замене нескольких позвонков. Результатами Тарасова была очень довольна: она чувствовала себя полноценным человеком и могла с головой окунуться в любимую работу. Так продолжалось до определенного времени. Пять месяцев назад Татьяна стала страдать от сильнейших болей в суставах. Дискомфорт оказался настолько сильным, что тренер не смогла больше передвигаться самостоятельно.

По словам Татьяны, она прибегает к услугам помощницы по дому по имени Аделина. Сама же тренер прикована к инвалидному креслу. Из дома она стала выходить крайне редко. Тарасова призналась: ей нужно постоянно принимать лекарства. Отрадой стали игры с домашним питомцем – персиковым пуделем.

Знаменитость признает, что ее образ жизни кардинально изменился. Из активных занятий в последнее время она может отметить посещение фотовыставки, посвященной 65-летию театра «Современник». Как известно, с Галиной Волчек , бывшей его руководителем, Тарасову связывала крепкая дружба.