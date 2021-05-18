Меньшова шокирована травлей «антипрививочников»

Юлия Меньшова никого не призывала следовать ее примеру, а просто донесла до общественности, что такое событие имело место в ее жизни. Но нейтральная тональность поста не уберегла Юлию Владимировну от хейта, который поверг ее в шок. Она была вынуждена отправлять в бан людей, которые не погнушались пожелать ей смерти.

«Это просто потрясение для меня, потому что я просто не знала этой реальности Оскорбляют из-за того, что я позволила себе сделать прививку и опубликовать пост, что я ее сделала. Хочу расстроить особенно тех, кто хотел «наблюдать за моей медленной смертью с большим удовольствием и вниманием». Ребятки, вы уходите в бан! Антипрививочники ведут себя маразматически. Но шок со мной остается Не могла себе представить размеров разрухи в головах. Хотя по-прежнему никого ни к чему не призываю: делать или не делать прививку — личный выбор каждого», — сказала Юлия Меньшова.