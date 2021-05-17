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"Я ударила его": Безрукова вспомнила о домогательствах режиссера

Мира Маркина
3 часа назад
В эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера.
"Очень властно сграбастал": Безрукова о домогательствах
Фото: @irina_bezrukova_official@irina_bezrukova_official
"Мне пришлось бить его по лицу. Я снималась в одной из своих главных ролей. Мне 25 лет. Я уже замужем и у меня был ребенок. Режиссер картины, который утвердил меня на роль, вдруг в гримерной сзади подошел и, мягко скажем, меня очень властно сграбастал. Это было грязно и неприлично. Причем рядом стояла художник по костюмам. Я с разворота ударила его",
– вспомнила актриса.
Безрукова отметила, что после произошедшего инцидента режиссер не прекратил приставать к ней:
"Второй раз он попытался ко мне в павильоне пристать. Попросил отойти в сторонку и стал прижиматься. Я его оттолкнула. А потом была еще и третья история. Мы снимали кино в экспедиции и мне долго не выплачивали деньги. Я спросила режиссера, что хотела бы уже получить зарплату. Он сказал прийти в его номер. Причем был там с женой.
Я пришла, а он попросил ее выйти на балкончик. Якобы надо что-то со мной обсудить. Его жена стояла и смотрела вдаль. Он прижал меня к себе и сказал: «Если ты меня не полюбишь до конца фильма, то я тебя переозвучу». Я его так и не полюбила. После съемок я рассказала все своему мужу".
В возрасте 25 лет Безрукова играла одну из главных ролей в картине "Путана, или Стеклянная роза".
Звёзды,Никас Сафронов,Ирина Безрукова,НТВ,
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