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Экс-участница "ВИА Гры" вспомнила о домогательствах Меладзе

Мира Маркина
1 час назад
Экс-участницы группы "ВИА Гра" Татьяна Найник в эфире шоу "Звезды сошлись" вспомнила о домогательствах Константина Меладзе.
Экс-участница "ВИА Гры" вспомнила о домогательствах Меладзе
Фото: @tanya_naynik@tanya_naynik
По словам девушки, впервые ее насторожило поведение продюсера, когда тот не по-отечески ее обнял.
Позже случился другой инцидент. После гастролей Меладзе пригласил Татьяну на разговор, где сказал, что она "плохо танцует":
"Я – как кролик на удава – смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени",
– заявила Найник, добавив, что Меладзе "начал хватать" ее "за нижнюю часть бедра".
Артистка призналась, что прежде не оказывалась в подобных ситуациях и не знала, как себя вести. Спустя полгода она покинула коллектив, после чего Меладзе назвал ее "профнепригодной".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лужина рассказала о домогательствах.
Звёзды,Татьяна Найник,Константин Меладзе,
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