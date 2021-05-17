Экс-участница "ВИА Гры" вспомнила о домогательствах Меладзе

Фото: @tanya_naynik @tanya_naynik

По словам девушки, впервые ее насторожило поведение продюсера, когда тот не по-отечески ее обнял.

Позже случился другой инцидент. После гастролей Меладзе пригласил Татьяну на разговор, где сказал, что она "плохо танцует":

"Я – как кролик на удава – смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени",

– заявила Найник, добавив, что Меладзе "начал хватать" ее "за нижнюю часть бедра".