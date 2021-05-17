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Дибров рассказал о «свиданиях» жены с другими мужчинами

Teleprogramma.pro
4 часа назад
Известный телеведущий Дмитрий Дибров как-то сказал, что настолько доверяет своей жене Полине, что может даже отпустить ее свидание с другим мужчиной.
Дибров рассказал о «свиданиях» жены с другими мужчинами
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
В новом интервью журналисты попросили 61-летнего шоумена прокомментировать: он просто теоретически рассуждал об этом или реально отпускает супругу на подобные встречи. Звезда ТВ объяснил, что он имел в виду.
«Полина не сидит взаперти, она ведет клуб, который так и называется «Клуб Полины Дибровой». Там обсуждают кино и книги, изучают детскую психологию и итальянскую кухню. И при этом, даже если какой-то артист начнет ей строить глазки, я совершенно спокоен за устои семьи. Глазками сыт не будешь»,
- прокомментировал ведущий «Кто хочет стать миллионером?» изданию Wday.
Напомним, что Полина - уже четвертая жена шоумена, которая родила ему троих сыновей. Она модель и на 30 лет младше своего мужа, при этом не дает своему супругу поводов для ревности и чтит традиционные семейные ценности.
Как и многие жены известных мужчин, девушка стала популярным блогером, в своих постах она часто высказывается о крепком браке и воспитании детей. больше по теме
Звёзды,Дмитрий Дибров,
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