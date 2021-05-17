Дибров рассказал о «свиданиях» жены с другими мужчинами

Известный телеведущий Дмитрий Дибров как-то сказал, что настолько доверяет своей жене Полине, что может даже отпустить ее свидание с другим мужчиной.

Фото: Teleprogramma.pro Teleprogramma.pro

В новом интервью журналисты попросили 61-летнего шоумена прокомментировать: он просто теоретически рассуждал об этом или реально отпускает супругу на подобные встречи. Звезда ТВ объяснил, что он имел в виду.

«Полина не сидит взаперти, она ведет клуб, который так и называется «Клуб Полины Дибровой». Там обсуждают кино и книги, изучают детскую психологию и итальянскую кухню. И при этом, даже если какой-то артист начнет ей строить глазки, я совершенно спокоен за устои семьи. Глазками сыт не будешь»,

- прокомментировал ведущий «Кто хочет стать миллионером?» изданию Wday

Напомним, что Полина - уже четвертая жена шоумена, которая родила ему троих сыновей. Она модель и на 30 лет младше своего мужа, при этом не дает своему супругу поводов для ревности и чтит традиционные семейные ценности.