Знаменитости, которые оказались родственниками

Родственные связи звезд порой непросто проследить. Некоторые из них становятся неожиданностью для самих знаменитостей. Подробности — в фотогалерее «Рамблера».
Мадонна и Гвен Стефани
Журналисты не раз сравнивали двух популярных певиц. Как выяснилось, не зря. Однажды Гвен Стефани призналась, что сестра ее бабушки в замужестве носила фамилию Чикконе.
Мэрилин Монро и Тильда Суинтон
На первый взгляд у двух знаменитых актрис нет ничего общего. И тем не менее, они кровные родственники. Дочь некой Кэтрин Пебенхэм была прабабушкой Мэрилин Монро, а сын — прадедом Тильды Суинтон.
Александр Збруев и Петр Федоров
Петр Федоров — представитель актерской династии Збруевых-Федоровых. Его дедушка, знаменитый театральный актер Евгений Федоров, был родным братом Александра Збруева («Мой младший брат», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться»). Отец Петра также был актером и телеведущим.
Олег Газманов и Ефим Шифрин
В эфире «Пусть говорят» юморист заявил, что певец — его четвероюродный племянник. Однако сам Олег Газманов не подтвердил эту информацию.
Лариса Долина и Ирина Апексимова
Певица и актриса состоят в довольно близком родстве — они троюродные сестры. Однако об этом они узнали уже будучи взрослыми. Матери звезд приходились друг другу двоюродными сестрами.
Бенедикт Камбербэтч и принцесса Диана
Блистательный британский актер является шестиюродным кузеном легендарной леди Дианы. К тому же Бенедикт Камбербэтч — потомок британского короля Ричарда III.
Мэрил Стрип и Брук Шилдс
Послужной список у этих актрис значительно различается, однако кое-что общее у них все-таки есть. Отец Мэрил и мать Брук состоят в дальнем родстве. Впрочем, актрисы не общаются.