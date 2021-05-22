Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Знаменитости, которые оказались родственниками

Полина Алферова
5 часов назад
Родственные связи звезд порой непросто проследить. Некоторые из них становятся неожиданностью для самих знаменитостей. Подробности — в фотогалерее «Рамблера».
Мадонна и Гвен Стефани. Журналисты не раз сравнивали двух популярных певиц. Как выяснилось, не зря. Однажды Гвен Стефани призналась, что сестра ее бабушки в замужестве носила фамилию Чикконе.
1/7 Мадонна и Гвен Стефани. Журналисты не раз сравнивали двух популярных певиц. Как выяснилось, не зря. Однажды Гвен Стефани призналась, что сестра ее бабушки в замужестве носила фамилию Чикконе.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
На первый взгляд у двух знаменитых актрис нет ничего общего. И тем не менее, они кровные родственники. Дочь некой Кэтрин Пебенхэм была прабабушкой Мэрилин Монро, а сын — прадедом Тильды Суинтон.
2/7 На первый взгляд у двух знаменитых актрис нет ничего общего. И тем не менее, они кровные родственники. Дочь некой Кэтрин Пебенхэм была прабабушкой Мэрилин Монро, а сын — прадедом Тильды Суинтон.
Фото: globallookpress.com
Петр Федоров — представитель актерской династии Збруевых-Федоровых. Его дедушка, знаменитый театральный актер Евгений Федоров, был родным братом Александра Збруева («Мой младший брат», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться»).
3/7 Петр Федоров — представитель актерской династии Збруевых-Федоровых. Его дедушка, знаменитый театральный актер Евгений Федоров, был родным братом Александра Збруева («Мой младший брат», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться»).
Фото: globallookpress.com
В эфире «Пусть говорят» Ефим Шифрин заявил, что певец — его четвероюродный племянник. Однако сам Олег Газманов не подтвердил эту информацию.
4/7 В эфире «Пусть говорят» Ефим Шифрин заявил, что певец — его четвероюродный племянник. Однако сам Олег Газманов не подтвердил эту информацию.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Лариса Долина и Ирина Апексимова. Певица и актриса состоят в довольно близком родстве — они троюродные сестры. Однако об этом они узнали уже будучи взрослыми.
5/7 Лариса Долина и Ирина Апексимова. Певица и актриса состоят в довольно близком родстве — они троюродные сестры. Однако об этом они узнали уже будучи взрослыми.
Фото: globallookpress.com
Блистательный британский актер является шестиюродным кузеном легендарной леди Дианы. К тому же Бенедикт Камбербэтч — потомок британского короля Ричарда III.
6/7 Блистательный британский актер является шестиюродным кузеном легендарной леди Дианы. К тому же Бенедикт Камбербэтч — потомок британского короля Ричарда III.
Фото: globallookpress.com
Мэрил Стрип и Брук Шилдс. Послужной список у этих актрис значительно различается, однако кое-что общее у них все-таки есть. Отец Мэрил и мать Брук состоят в дальнем родстве.
7/7 Мэрил Стрип и Брук Шилдс. Послужной список у этих актрис значительно различается, однако кое-что общее у них все-таки есть. Отец Мэрил и мать Брук состоят в дальнем родстве.
Фото: globallookpress.com

Мадонна и Гвен Стефани

Журналисты не раз сравнивали двух популярных певиц. Как выяснилось, не зря. Однажды Гвен Стефани призналась, что сестра ее бабушки в замужестве носила фамилию Чикконе.

Мэрилин Монро и Тильда Суинтон

На первый взгляд у двух знаменитых актрис нет ничего общего. И тем не менее, они кровные родственники. Дочь некой Кэтрин Пебенхэм была прабабушкой Мэрилин Монро, а сын — прадедом Тильды Суинтон.

Александр Збруев и Петр Федоров

Петр Федоров — представитель актерской династии Збруевых-Федоровых. Его дедушка, знаменитый театральный актер Евгений Федоров, был родным братом Александра Збруева («Мой младший брат», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться»). Отец Петра также был актером и телеведущим.

Олег Газманов и Ефим Шифрин

В эфире «Пусть говорят» юморист заявил, что певец — его четвероюродный племянник. Однако сам Олег Газманов не подтвердил эту информацию.

Лариса Долина и Ирина Апексимова

Певица и актриса состоят в довольно близком родстве — они троюродные сестры. Однако об этом они узнали уже будучи взрослыми. Матери звезд приходились друг другу двоюродными сестрами.

Бенедикт Камбербэтч и принцесса Диана

Блистательный британский актер является шестиюродным кузеном легендарной леди Дианы. К тому же Бенедикт Камбербэтч — потомок британского короля Ричарда III.

Мэрил Стрип и Брук Шилдс

Послужной список у этих актрис значительно различается, однако кое-что общее у них все-таки есть. Отец Мэрил и мать Брук состоят в дальнем родстве. Впрочем, актрисы не общаются.
Звёзды,Фото,Олег Газманов,Бенедикт Камбербэтч,Мадонна,Мэрилин Монро,Евгений Федоров,Лариса Долина,Мэрил Стрип,Ирина Апексимова,Александр Збруев,Ефим Шифрин,Гвен Стефани,Петр Федоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители