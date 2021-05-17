Волочкова о дочери: "Она боится, что папа ее убьет"

"Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня 3 миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости",
"Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну. Я знаю, что, как мать, исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль матери. И я исполнила ее достойно".
"У меня произошел разрыв с мамой и дочерью по одной причине: я публично сказала правду. Они перестали со мной общаться. Маме не понравилось, как я сказала в одной программе, что она фактически украла у меня недвижимость, подаренную Сулейманом Керимовым. Она продала ее, не сказав мне".