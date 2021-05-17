Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Волочкова о дочери: "Она боится, что папа ее убьет"

Мария Грибова
2 часа назад
Анастасия Волочкова рассталась с Игорем Вдовиным вскоре после рождения дочери Ариадны. В исповеди на Premier балерина раскрыла правду о взаимоотношениях Ариадны с ее родителями.
Волочкова о дочери: "Она боится, что папа ее убьет"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня 3 миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости",
— призналась Волочкова.
Она также отметила, что отношения Ариадны с отцом тоже не складываются:
"Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну. Я знаю, что, как мать, исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль матери. И я исполнила ее достойно".
Волочкова вспомнила и свои отношения с мамой. Она уверена, что именно она разрушила ее первый союз с олигархом из-за банальной зависти:
"У меня произошел разрыв с мамой и дочерью по одной причине: я публично сказала правду. Они перестали со мной общаться. Маме не понравилось, как я сказала в одной программе, что она фактически украла у меня недвижимость, подаренную Сулейманом Керимовым. Она продала ее, не сказав мне".
Звёзды,Игорь Вдовин,Сулейман Керимов,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители