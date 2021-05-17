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«Дамы торгуют телом»: Вассерман вступился за Скипского

Экспресс газета
2 часа назад
О приставаниях 41-летнего учителя и участника проекта «Что? Где? Когда?» заявили его бывшие ученицы. Девушки утверждали, что знаток многократно трогал их за интимные части тела, лез обниматься и целоваться.
«Дамы торгуют телом»: Вассерман вступился за Скипского
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Михаилу удалось вернуться в игру после нескольких месяцев отсутствия в эфире. Многие зрители были возмущены, но гендиректор компании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко ответила, что для исключения Скипского нет юридических оснований. Несмотря на это, слухи вокруг преподавателя продолжают муссироваться.
За знатока вступился 68-летний Анатолий Вассерман, который никогда не состоял в сексуальных связях с кем-либо. Он полагает, что обвинения преувеличены и, возможно, девушки сами виноваты в произошедшем.
«Что касается скандалов, конечно, я о них слышал. Во-первых, скандалы нынче в моде. Вспомните цепочку с #metoo. Вторая причина — когда какая-то дама торгует своим телом. Не обязательно за деньги, а за другие ништяки. А потом она считает: раз получила все, что хотела, тот, под которого ложилась, больше не нужен. По-моему, и то, и другое доказывает вину не того, кого обвиняют, а того, кто обвиняет», — цитирует журналиста «СтарХит».
Высказываясь конкретно о Скипском, Вассерман предположил, что участник телевикторины мог встать у кого-то на пути.
«Я не знаю, кому он именно не понравился. Не верю, что он мог кого-то активно домогаться. Разве что, по нынешней моде, кто-то принял за домогательства одобрительное похлопывание по плечу», — заявил Анатолий Александрович.
Звёзды,Наталья Стеценко,Анатолий Вассерман,StarHit,
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