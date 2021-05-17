"Дамы торгуют телом за ништяки"

"Что касается скандалов, конечно, я о них слышал. Во-первых, скандалы нынче в моде. Вспомните цепочку с #metoo. Вторая причина — когда какая-то дама торгует своим телом. Не обязательно за деньги, а за другие ништяки. А потом она считает: раз получила все, что хотела, тот, под которого ложилась, больше не нужен. По-моему, и то, и другое доказывает вину не того, кого обвиняют, а того, кто обвиняет",
"Я не знаю, кому он именно не понравился. Не верю, что он мог кого-то активно домогаться. Разве что, по нынешней моде, кто-то принял за домогательства одобрительное похлопывание по плечу".