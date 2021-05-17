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"Дамы торгуют телом": Вассерман вступился за Скипского

Мария Грибова
2 часа назад
Некоторое время назад девушки обвинили в домогательствах учителя и участника проекта "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского. Позже ему удалось вернуться в игру после нескольких месяцев отсутствия в эфире. Многие зрители были возмущены, но гендиректор компании "Игра-ТВ" Наталья Стеценко ответила, что для исключения Скипского нет юридических оснований. За знатока вступился Анатолий Вассерман. Он полагает, что обвинения преувеличены, и, возможно, девушки сами виноваты. Об этом сообщает "СтарХит".
"Дамы торгуют телом за ништяки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Что касается скандалов, конечно, я о них слышал. Во-первых, скандалы нынче в моде. Вспомните цепочку с #metoo. Вторая причина — когда какая-то дама торгует своим телом. Не обязательно за деньги, а за другие ништяки. А потом она считает: раз получила все, что хотела, тот, под которого ложилась, больше не нужен. По-моему, и то, и другое доказывает вину не того, кого обвиняют, а того, кто обвиняет",
— цитирует Вассермана издание.
А что касается Скипского, то по его мнению участник программы мог встать у кого-то на пути.
"Я не знаю, кому он именно не понравился. Не верю, что он мог кого-то активно домогаться. Разве что, по нынешней моде, кто-то принял за домогательства одобрительное похлопывание по плечу".
Звёзды,Михаил Скипский,Наталья Стеценко,Анатолий Вассерман,
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