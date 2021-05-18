Дочь Пригожина рассказала о войне за квартиру

Дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее семья борется за недвижимость. Они задолжали крупную сумму микрофинансовой организации, из-за чего их выписали из квартиры. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Фото: @danaya_prigozhina @danaya_prigozhina

"На днях от приставов мы получили уведомление о том, что нас выписали из квартиры. Если бы я не влезла в эту ситуацию, а папа бы не занялся поиском адвокатов, не впутали телевидение, то давно потеряли дом", — поделилась Даная Пригожина.

По словам девушки, они потеряли шесть миллионов рублей, выплачивая деньги микрофинансовой организации. Все долги перед кредиторами семья погасила, однако они с этим не согласны.

Даная Пригожина взяла заем в банке, и каждый месяц они выплачивали положенную сумму. Однако дед девушки захотел получить деньги за свою долю в квартире, и пришлось ее выкупать. Тогда родственники продюсера заложили вторую квартиру, где жила бабушка.