«Гражданская жена» Киркорова высказалась о Пугачевой

Филипп Киркоров
был женат всего раз — на самой Примадонне. Их брак длился 11 лет.
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Филипп Киркоров никогда не скрывал, что Алла Пугачева
всегда была его кумиром. А позже стала и женой. Королю поп-сцены приписывали множество романов, были они у него, как оказалось, и до близких отношений с Примадонной.
В юности Киркоров был близок с танцовщицей из своего коллектива Марией Шатлановой. Она снималась в его клипах «Атлантида» и «Ты, ты, ты». По ее словам, она вынуждена была расстаться с артистом из-за Аллы Пугачевой.
«Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так»,
— цитирует Марию издательство РИА ФАН
.
Она не cкрывает, что расставание с Филиппом далось ей тяжело. После того, как Шатланова покинула коллектив, занялась йогой, которая помогла ей буквально выжить, а после родила дочь.
«Осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить»,
— вспоминает те времена Шатланова.
Мария уверена, что не Алла Пугачева сделала Филиппа звездой, а он всего достиг сам.
«Добившись всего, он смог жениться на ней»,
— говорит экс-танцовщица.