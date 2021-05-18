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«Гражданская жена» Киркорова резко высказалась о Пугачевой

Passion.ru
2 часа назад
Филипп Киркоров был женат всего раз — на самой Примадонне. Их брак длился 11 лет.
«Гражданская жена» Киркорова высказалась о Пугачевой
Фото: Passion.ruPassion.ru
Филипп Киркоров никогда не скрывал, что Алла Пугачева всегда была его кумиром. А позже стала и женой. Королю поп-сцены приписывали множество романов, были они у него, как оказалось, и до близких отношений с Примадонной.
В юности Киркоров был близок с танцовщицей из своего коллектива Марией Шатлановой. Она снималась в его клипах «Атлантида» и «Ты, ты, ты». По ее словам, она вынуждена была расстаться с артистом из-за Аллы Пугачевой.
«Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так»,
— цитирует Марию издательство РИА ФАН.
Она не cкрывает, что расставание с Филиппом далось ей тяжело. После того, как Шатланова покинула коллектив, занялась йогой, которая помогла ей буквально выжить, а после родила дочь.
«Осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить»,
— вспоминает те времена Шатланова.
Мария уверена, что не Алла Пугачева сделала Филиппа звездой, а он всего достиг сам.
«Добившись всего, он смог жениться на ней»,
— говорит экс-танцовщица.
Звёзды,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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