«Гражданская жена» Киркорова высказалась о Пугачевой

Филипп Киркоров был женат всего раз — на самой Примадонне. Их брак длился 11 лет.

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Филипп Киркоров никогда не скрывал, что Алла Пугачева всегда была его кумиром. А позже стала и женой. Королю поп-сцены приписывали множество романов, были они у него, как оказалось, и до близких отношений с Примадонной.

В юности Киркоров был близок с танцовщицей из своего коллектива Марией Шатлановой. Она снималась в его клипах «Атлантида» и «Ты, ты, ты». По ее словам, она вынуждена была расстаться с артистом из-за Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так»,

Она не cкрывает, что расставание с Филиппом далось ей тяжело. После того, как Шатланова покинула коллектив, занялась йогой, которая помогла ей буквально выжить, а после родила дочь.

«Осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить»,

— вспоминает те времена Шатланова.

Мария уверена, что не Алла Пугачева сделала Филиппа звездой, а он всего достиг сам.

«Добившись всего, он смог жениться на ней»,