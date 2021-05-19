Дима Билан обнажился для своего нового клипа

На черно-белом снимке Дима изображен в профиль и на нем нет даже нижнего белья, но зато в руках у него два бокала с напитком. Все интимные места ему удалось скрыть при помощи правильно подобранной позы, то все равно сама сцена получилась довольно откровенной.