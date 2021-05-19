Дима Билан обнажился для своего нового клипа

Популярный российский певец Дима Билан шокировал своих подписчиков, разместив в аккаунте Instagram очень откровенное фото. В кадре он был запечатлен полностью обнаженным и позировал в полный рост.
Фото: Runews24.ruRunews24.ru
На черно-белом снимке Дима изображен в профиль и на нем нет даже нижнего белья, но зато в руках у него два бокала с напитком. Все интимные места ему удалось скрыть при помощи правильно подобранной позы, то все равно сама сцена получилась довольно откровенной.
@bilanofficial
Билан под фото написал, что это кадр из его нового клипа режиссером которого стала известный режиссер Константин Богомолов. Артист заинтриговал своих подписчиков и отметил, что премьера клипа пройдет уже 19 мая.